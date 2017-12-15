15.12.2017 | 16:39

«Корона русского балета» представила одну из самых новогодних сказок в истории театрального искусства - «Щелкунчик». Хореограф постановки и исполнитель ведущей партии - художественный руководитель и балетмейстер Анатолий Емельянов.

«Это самые известные спектакли, можно сказать, - «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Для меня, как для хореографа, даже очень известная музыка каждый раз - как новая, потому что ты ставишь свою хореографию под нее, открываешь все, что у тебя внутри, в голове. Для меня это целый клад и сокровище», - рассказал артист.

«Щелкунчик» - это сказка о борьбе добра со злом, где в итоге отрицательные герои проигрывают. Балет с одинаковым удовольствием смотрели и взрослые, и дети. Каждый увидел в нем своих любимых персонажей.

В репертуаре театра «Корона русского балета» - более 20 спектаклей, часть из которых пензенский зритель уже сумел оценить.