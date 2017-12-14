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Культура | Пензенский хор пенсионеров стал лауреатом I степени «Поединков хоров»

14.12.2017|17:09
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Пензу надолго запомнят в Белгороде. Именно в этом городе проходил второй конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России под названием «Поединки хоров». Пензенская творческая группа в голубых кокошниках «Душа России» стала лауреатом первой степени.

В поединке принимали участие 23 творческих коллектива из разных уголков страны. Пензенский русский народный хор «Душа России» очаровал всех, даже соперников.

«Нас так приветствовали, мы даже сами удивлялись. Нам не хлопали - нам аплодировали», - рассказала помощник руководителя русского народного хора «Душа России» Нина Жирнова.

А в следующем году коллектив будет отмечать свое пятидесятилетие. 11 февраля состоится большой юбилейный концерт «Души России».

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