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Культура | Команда КВН «Сборная ПензГТУ» поборется за место в Премьер-лиге в Сочи

14.12.2017|16:43
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На сцене областной филармонии состоялась решающая встреча года - финал региональной лиги КВН «Сура». Участники готовились несколько недель.

«Иногда не хватало времени, подготовка к финалу была тяжелой - на то он и финал», - поделился игрок команды «Контрольный выстрел» Дмитрий Степашин.

На сцене выступили 5 команд-участниц. Это «Контрольный выстрел», «Наповал», «Мадам Девит», сборные завода «Биосинтез» и Пензенского государственного технологического университета. Конкурсы классические: приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание.

Команды бились не только за звание чемпиона, но и за возможность попасть в Премьер- и затем в Высшую лигу КВН. Победитель регионального этапа автоматически там не оказывается, но по условиям конкурса получает шанс отправиться на фестиваль в Сочи, а там уже из лучших выбирают тех, кого зрители могут увидеть во время игр на Первом канале.

«Сегодня мы стимулируем победителя - даем путевку на сочинский фестиваль, то есть мы все оплатим, чтобы они поехали и показали себя», - рассказал председатель региональной лиги КВН «Сура» Семен Молоканов.

В январе из Пензы в Сочи отправится «Сборная ПензГТУ».

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