13.12.2017 | 16:31

Конкурс «Мисс ПГУ - 2017» начался с традиционного дефиле-знакомства. Представительницы 12 факультетов и институтов, а также многопрофильного колледжа Пензенского госуниверситета стремились покорить публику с первого взгляда.

Если представители сильной половины человечества открыто болели за понравившихся конкурсанток, то женская аудитория была более сдержанна. Тем не менее, девушки в зале переживали за тех, кто на подиуме.

Для победы в конкурсе необходимо было показать и свой ум - на интеллектуальном этапе. Девушкам задавали вопросы с вариантами ответов. После этого девушки должны были продемонстрировать свои актерские способности, посоревновавшись в искусстве импровизации.

В итоги обладательницей титула «Мисс ПГУ - 2017» стала представительница института физической культуры и спорта Анастасия Ваулина.