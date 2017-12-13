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Культура | В Пензенском государственном университете выбрали «Мисс ПГУ - 2017»

13.12.2017|16:31
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Конкурс «Мисс ПГУ - 2017» начался с традиционного дефиле-знакомства. Представительницы 12 факультетов и институтов, а также многопрофильного колледжа Пензенского госуниверситета стремились покорить публику с первого взгляда.

Если представители сильной половины человечества открыто болели за понравившихся конкурсанток, то женская аудитория была более сдержанна. Тем не менее, девушки в зале переживали за тех, кто на подиуме.

Для победы в конкурсе необходимо было показать и свой ум - на интеллектуальном этапе. Девушкам задавали вопросы с вариантами ответов. После этого девушки должны были продемонстрировать свои актерские способности, посоревновавшись в искусстве импровизации.

В итоги обладательницей титула «Мисс ПГУ - 2017» стала представительница института физической культуры и спорта Анастасия Ваулина.

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Гость|13.12.2017 19:08|

Ясно. пойду стошню.

Гость|13.12.2017 19:17|

Всё провалено, если и была кто достойная то это та девушка из Туркмении, которая выиграла конкурс иностранных студентов. А наших Марусек "на мыло"!

Имя: Гость
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