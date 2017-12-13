13.12.2017 | 16:44

В Губернаторском доме открылась седьмая выставка из цикла «Вернисаж художников». Очередным мастером, который в рамках большого проекта представил свои работы широкой публике, стал Дмитрий Фадин.

«Талантливые, молодые и уже профессиональные и достаточно широко известные художники из Пензы, Заречного, из других культурных центров Пензенской области, которые не имели пока еще персональных выставок в Пензенской картинной галерее, выставляются здесь. После этих выставок у многих более интересно и ярко складывается судьба», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Дмитрий Фадин занимается живописью уже 16 лет, однако это его первая персональная выставка. На ней мастер представил работы раннего периода своего творчества, а также полотна, которые были созданы несколько месяцев назад. В основном художник пишет пейзажи и натюрморты, а своей лучшей картиной считает «Мартовский вечер».

«Если отъехать куда-то от Пензы, именно такие пейзажи нас окружают, то есть наша родная природа. Всегда отдыхаю в деревнях у дедушек, у бабушек, поэтому мне все это близко с детства», - поделился Дмитрий Фадин.

Выставка будет работать в Губернаторском доме в течение месяца.