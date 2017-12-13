13.12.2017 | 17:52

На сцене Лермонтовской библиотеки выступили самые лучшие коллективы и солисты со всей области. Они уже признаны победителями в районных конкурсах, и настало время удивить яркими номерами и членов пензенского жюри областного этапа смотра-фестиваля детского творчества «Пензенские звездочки».

Пензу на фестивале представляли воспитанники хореографического ансамбля «Каравай» под руководством Татьяны Мельниковой.

«К каждому выступлению, не только к конкурсу, мы готовимся ответственно. Сам по себе номер непростой, но дети справляются, танцуют. Номер им нравится, потому что он соответствует их возрасту», - отметила хореограф.

Всего в конкурсе приняли участие юные «звездочки» из 24 районов области.