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Культура | На сцене областной библиотеки зажглись «Пензенские звездочки»

13.12.2017|17:52
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На сцене Лермонтовской библиотеки выступили самые лучшие коллективы и солисты со всей области. Они уже признаны победителями в районных конкурсах, и настало время удивить яркими номерами и членов пензенского жюри областного этапа смотра-фестиваля детского творчества «Пензенские звездочки».

Пензу на фестивале представляли воспитанники хореографического ансамбля «Каравай» под руководством Татьяны Мельниковой.

«К каждому выступлению, не только к конкурсу, мы готовимся ответственно. Сам по себе номер непростой, но дети справляются, танцуют. Номер им нравится, потому что он соответствует их возрасту», - отметила хореограф.

Всего в конкурсе приняли участие юные «звездочки» из 24 районов области.

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