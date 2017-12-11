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Культура | В Пензенском колледже искусств прошел экзамен-концерт

11.12.2017|18:40
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Студенты Пензенского колледжа искусств пришли на экзамен как на праздник. Педагоги здесь не требуют тишины и порядка - практическая часть итогового испытания проходила под громкую музыку.

«Это очень сильные, интересные, творческие выпускники. Практически все они работают по профессии. Те, кто еще не работает, стремятся к трудоустройству по выбранной специальности», - отметила директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Многие планируют продолжить обучения, отправившись в Самару. Именно из этого города в очередной раз приехал Юрий Паршин, он возглавил аттестационную комиссию.

«Экзамены в Пензенском колледже искусств для меня всегда интересны, потому что они демонстрируют уровень не только профессионального мастерства. Но это можно рассматривать шире. За этим всегда стоит и гражданская позиция, и человеческие предпочтения. Мы всегда приветствуем абитуриентов, которые поступают к нам, в Самарский институт культуры, из Пензенского колледжа искусств», - отметил Юрий Паршин.

Зрители на итоговом испытании увидели программу, объединенную общей темой путешествия. Выпускники представили вниманию публики и экзаменаторов и современную хореографию, и цыганские пляски, и детские танцы.

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