Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 дек 2017|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  59.23
 

Культура | В Пензе открылась выставка цветов из полимерной глины

11.12.2017|17:21
Печать

В музее народного творчества открылась персональная выставка Елены Лушниковой. Она считается основоположницей в Пензе техники создания цветов из полимерной глины - у Елены есть даже своя школа. Этот вид творчества зародился в Японии, а потом разошелся по всему миру.

«Все цветы слеплены из самоотвердевающей полимерной глины. Это готовая масса для лепки, она бывает разного цвета, ее оттенки легко смешиваются - как краски, и создаются цветы. Если присмотреться, можно заметить, что на каждом лепестке есть прожилки. Для каждого цветка свой инструмент. Слепки сняты с настоящего цветка, то есть они точно такие же, как в природе», - рассказала мастерица.

Каждый лепесток делается исключительно вручную, потом готовый цветок покрывается акриловыми красками, на изготовление одного букета у Елены уходит примерно две недели. Но потом это произведение искусства может храниться годами.

«По ним можно даже стучать - ничего им не будет. Они очень прочные, не ломаются. Ну конечно, если специально ломать, то получится. А так - невесты покупают, ходят с ними всю свадьбу и никаких проблем не испытывают», - отметила рукодельница.

После открытия выставки все посетители поучаствовали в мастер-классе. Оказалось, что для многих это нелегкий труд, но результат стоил потраченных усилий.

«Каждая роза получается уникальной, на ней остаются отпечатки ладони мастера, который ее делал», - добавила Елена.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!