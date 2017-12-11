11.12.2017 | 17:21

В музее народного творчества открылась персональная выставка Елены Лушниковой. Она считается основоположницей в Пензе техники создания цветов из полимерной глины - у Елены есть даже своя школа. Этот вид творчества зародился в Японии, а потом разошелся по всему миру.

«Все цветы слеплены из самоотвердевающей полимерной глины. Это готовая масса для лепки, она бывает разного цвета, ее оттенки легко смешиваются - как краски, и создаются цветы. Если присмотреться, можно заметить, что на каждом лепестке есть прожилки. Для каждого цветка свой инструмент. Слепки сняты с настоящего цветка, то есть они точно такие же, как в природе», - рассказала мастерица.

Каждый лепесток делается исключительно вручную, потом готовый цветок покрывается акриловыми красками, на изготовление одного букета у Елены уходит примерно две недели. Но потом это произведение искусства может храниться годами.

«По ним можно даже стучать - ничего им не будет. Они очень прочные, не ломаются. Ну конечно, если специально ломать, то получится. А так - невесты покупают, ходят с ними всю свадьбу и никаких проблем не испытывают», - отметила рукодельница.

После открытия выставки все посетители поучаствовали в мастер-классе. Оказалось, что для многих это нелегкий труд, но результат стоил потраченных усилий.

«Каждая роза получается уникальной, на ней остаются отпечатки ладони мастера, который ее делал», - добавила Елена.