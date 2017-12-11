11.12.2017 | 10:10

Народный коллектив из Пензы «Душа России» центра хореографического искусства победил на II конкурсе вокально-хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров», который проходил в Белгороде.

Пензенским артистам вручили главный приз в номинации «Хоровые коллективы». Белгородский хор русской песни «Сокол» стал лауреатом второй степени.

«Мы победили в честной, конкурентной борьбе и уже сегодня начинаем готовиться к новому поединку хоров, который в следующем году состоится в Москве», – заявила председатель Пензенского отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

Хор из Сурского края стал лучшим среди коллективов из Астраханской, Белгородской, Вологодской, Курской, Кировской, Липецкой, Московской, Омской, Орловской, Самарской, Ростовской, Тверской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской областей, а также из Алтайского и Краснодарского края и республик Бурятии, Дагестан, Саха (Якутия) и Чувашии.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, впервые конкурс провели в 2016 году. Поединки хоров повышают статус пожилого человека в обществе и подчеркивают его роль в культурном развитии страны.