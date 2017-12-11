11.12.2017 | 11:23

Определены 27 победителей и призеров регионального фотоконкурса «География Сурского края-2017».

Работы на него принимались с 18 августа по 31 октября в двух возрастных группах (дети до 16 лет включительно и взрослые) в шести номинациях: «Природа Пензенской области», «Памятные места», «Туристический объект», «Современный облик края», «Сбережем свой дом» и «Все о Суре».

Победителями конкурса среди взрослых в 2017 году стали Н. Кажаев (работа «Буренкин брод через Суру»), О. Нетунаева («Памятник Куприну в Наровчате»), А. Марченко («Брезжит свет на заводи речной»), М. Долотина («Урожай»), А. Перевезенцев («Ансамбль «Лейне», село Тешнярь Сосновоборского района») и Г. Егорова («Скульптуры Чистых прудов»).

Лучшие работы среди детей представили Олеся Королева, Ксения Демехина, Диана Феоктистова, Анастасия Моисеева.

Как сообщается на сайте регионального отделения Русского географического общества, 25 декабря в Законодательном собрании Пензенской области откроется фотовыставка «География Сурского края - 2017», на которой победители конкурса будут отмечены дипломами и призами. Затем она продолжит работу в Литературном музее.