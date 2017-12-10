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Культура | В Пензе прошел концерт исполнителя авторской песни Романа Ланкина

10.12.2017|10:44
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Песня на стихи Булата Окуджавы стала своего рода визитной карточкой Романа Ланкина. Он приехал в Пензу из Томска, с этой композицией победил на Грушинском фестивале. Ланкин сам не пишет стихи, но исполняет бардовские композиции и виртуозно играет на гитаре.

«Они все личности. Личности богатые, личности, удивительным образом составившие, можно сказать, фундамент того, что называется сейчас «авторская песня». Я пою многих классиков, это и Окуджава, и Визбор, и Кукин, и Городницкий, и Дольский», - рассказал певец и музыкант.

Публика у Романа Ланкина разная. Одни хотят услышать песни своей молодости, другим интересны глубина текстов, их красота. И это стремление вне возраста. Таких слов о любви в современных хитах не услышишь.

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Гость|10.12.2017 13:01|

Чудесный концерт! Спасибо организаторам!

Гость|10.12.2017 17:14|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom

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