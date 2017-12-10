10.12.2017 | 10:44

Песня на стихи Булата Окуджавы стала своего рода визитной карточкой Романа Ланкина. Он приехал в Пензу из Томска, с этой композицией победил на Грушинском фестивале. Ланкин сам не пишет стихи, но исполняет бардовские композиции и виртуозно играет на гитаре.

«Они все личности. Личности богатые, личности, удивительным образом составившие, можно сказать, фундамент того, что называется сейчас «авторская песня». Я пою многих классиков, это и Окуджава, и Визбор, и Кукин, и Городницкий, и Дольский», - рассказал певец и музыкант.

Публика у Романа Ланкина разная. Одни хотят услышать песни своей молодости, другим интересны глубина текстов, их красота. И это стремление вне возраста. Таких слов о любви в современных хитах не услышишь.