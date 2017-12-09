Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 дек 2017|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

Культура | В Пензе у храма возле онкодиспансера оградили газон от автохамов

09.12.2017|15:48
Печать

У храма в честь преподобного Пимена Угрешского, расположенного около областного онкологического диспансера в Пензе, появилось новое ограждение. Оно потребовалось, чтобы защитить газон от автовладельцев, оставляющих на нем свои машины.

На то, что некоторые водители проезжают к зданию церкви на машинах прямо по газону, нанося ему непоправимый вред, главе администрации г. Пензы Виктору Кувайцеву пожаловались неравнодушные горожане. А рабочая группа, по поручению мэра побывавшая на месте, подтвердила этот факт.

Несмотря на просторные парковки возле диспансера (со стороны улицы Стасова) и у дворца спорта«Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять свой транспорт возле церкви.

«Для сохранения зеленой зоны были установлены барьеры, но этого оказалось недостаточно. Желающие проехать к храму нашли новые пути. В связи с этим градоначальник распорядился принять дополнительные меры, чтобы ограничить въезд на данную территорию», - сообщили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2017 16:20|

penzainform.ru писал(a):

автомобилисты продолжают оставлять свой транспорт возле церкви.
Так надёжнее - Бог сторожит и преступный замысел будет предотвращён на корню.

Гость|09.12.2017 16:22|

penzainform.ru писал(a):

градоначальник распорядился принять дополнительные меры, чтобы ограничить въезд на данную территорию
Это не по божески. Мож он атеист?

Гость|09.12.2017 16:31|

Трехметровый глухой заборчик конечно надежнее, но для начала временно и так пойдет.

Гость|09.12.2017 16:35|

penzainform.ru писал(a):

некоторые водители проезжают к зданию церкви на машинах прямо по газону, нанося ему непоправимый вред, г

Надо бы было тогда убрать объект провоцирующий езду по газону и нарушений не стало.

Гость|09.12.2017 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на просторные парковки возле диспансера (со стороны улицы Стасова) и у дворца спорта«Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять свой транспорт возле церкви.
Под божьим присмотром надежнее от кражи и угона.

Гость|09.12.2017 16:39|

Гость писал(a):

Это не по божески. Мож он атеист?

Да, загородили праведникам путь в рай.

Гость|09.12.2017 16:44|

Сделайте парковку около онкодиспансера!!! Людей больных невозможно подвезти к больнице!!!!!! Это издевательство над тяжелобольными людьми!!!

Гость|09.12.2017 16:44|

Онкологию надо переносить от туда. Народу все больше и больше с каждым месяцем. Как и детей так и взрослых. Надо строить современное здание. С парковками и.т.д. Там скоро коллапс будет. Больному онкологической плевать на все жизнь на нитке висит.

Гость|09.12.2017 16:47|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на просторные парковки возле диспансера (со стороны улицы Стасова)
Это где? Вы вообще видели парковку около онкодиспансера?! Припарковаться невозможно и люди вынуждены бросать машины на проезжей части! Это не просто пациенты, - это тяжело больные ослабленные лечением и болезнью люди - некоторым сложно пройти и 50 метров

Гость|09.12.2017 16:53|

Гость писал(a):

Это не просто пациенты, - это тяжело больные ослабленные лечением и болезнью люди - некоторым сложно пройти и 50 метров
А попам это пох.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!