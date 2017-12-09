09.12.2017 | 15:48

У храма в честь преподобного Пимена Угрешского, расположенного около областного онкологического диспансера в Пензе, появилось новое ограждение. Оно потребовалось, чтобы защитить газон от автовладельцев, оставляющих на нем свои машины.

На то, что некоторые водители проезжают к зданию церкви на машинах прямо по газону, нанося ему непоправимый вред, главе администрации г. Пензы Виктору Кувайцеву пожаловались неравнодушные горожане. А рабочая группа, по поручению мэра побывавшая на месте, подтвердила этот факт.

Несмотря на просторные парковки возле диспансера (со стороны улицы Стасова) и у дворца спорта«Буртасы», автомобилисты продолжают оставлять свой транспорт возле церкви.

«Для сохранения зеленой зоны были установлены барьеры, но этого оказалось недостаточно. Желающие проехать к храму нашли новые пути. В связи с этим градоначальник распорядился принять дополнительные меры, чтобы ограничить въезд на данную территорию», - сообщили в пресс-службе мэрии.