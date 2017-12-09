09.12.2017 | 16:33

В ДК железнодорожников состоялся вечер памяти Рафа Губайдуллина, отца-основателя сурского альтернативного направления. В музыкальной среде его имя ассоциируется с корнями пензенского джаза и рок-н-ролла.

В зале собрались друзья и поклонники этого незаурядного человека. А все начиналось в середине 60-х годов прошлого века.

«С самого начала это была рок-музыка, биг-бит, участие рокового элемента в джазе. Вместе с тем он любил и народную музыку - обрабатывал татарские и русские народные песни, они тоже были ему близки и понятны. Он был очень музыкально-одаренным человеком, с раннего детства играл на множестве инструментов», - рассказал друг музыканта Павел Зайдфудим.

В 1969-м году Рафаил Губайдуллин на базе приборостроительного техникума создал сначала группу «Аврора», потом ансамбль «Мираж». Это был взлет карьеры музыканта.

Он обладал уникальной техникой игры на гитаре. Раф прославился на всю страну, его знали и за рубежом.

После воспоминаний шестидесятников о своей лихой музыкальной жизни вместе с Рафом состоялся концерт все тех же друзей «пензенского Джими Хендрикса».