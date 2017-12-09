09.12.2017 | 15:59

Музею занимательных наук Reactor, который расположен в бизнес-инкубаторе «Татлин», исполнилось четыре года.

«Чтобы на все ваши начинания сил хватало! С днем рождения!» - поздравил сотрудников музея Дед Мороз.

Главной принцип музея - образование детей через развлечение. Здесь школьники постигают законы физики играючи. К примеру, «Цинния» - ее действие основано на кинетике, науке о движении. Два одинаковых диска нужно закрутить разные стороны, чтобы произошло чудо.

«Из-за того, что эти рисунки накладываются друг на друга, наш мозг «достраивает» картинку до какой-то невообразимой объемной скульптуры», - рассказал и показал сотрудник музея.

Еще один пример - необычное зеркало. На первый взгляд оно не отличается от обычного, но стоит приблизиться к нему на пару шагов, как оно искажает отражение.

В обновленной экспозиции музея есть даже робот - домашнее животное. С ним можно играть; с таким питомцем не соскучишься.

Также в музее можно разобраться с 3D-принтером, катушкой Томпсона, эффектом Струпа, трубой Кундта и другими необычными изобретениями человечества.