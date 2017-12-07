07.12.2017 | 17:27

Участники театра эстрады «Провинция» привезли из Санкт-Петербурга престижную награду - Гран-при II степени в размере 150 тысяч рублей за постановку-мюзикл «Семейка Аддамс». Также жюри фестиваля отметили специальным призом в 100 тысяч рублей и руководителя коллектива, признав Татьяну Куприянову лучшим педагогом-хореографом.

На вокзале Пенза-I радостно встретили победителей Всероссийского хореографического фестиваля «Танцевальное единство».

«Это вообще большая удача, что мы заняли такие высокие места. Если честно, глядя на другие коллективы, мы даже не рассчитывали на такой результат, поэтому мы очень гордимся. Мы большие молодцы», - отметила Татьяна Куприянова.

На сцене культурной столицы наряду с пензенцами за звание лучших танцовщиков страны боролись около 3 000 человек в возрасте от 7 лет до 21 года - всего более 200 коллективов.

«Наверное, это самый большой фестиваль, на котором я был, и который вообще проходил в России за последнее время, потому что там были привлечены самые известные хореографы России, в том числе Егор Дружинин, Александр Михайловский, участники проекта «Танцы на ТНТ», - отметил участник театра эстрады Даниил Кирилко.

«Мне кажется, наш коллектив получил гран-при за то, что мы обыгрываем наши роли, вживаемся в них», - поделилась член коллектива «Провинция» Айша Ляушена.

Расслабляться участники коллектива «Провинция» не собираются. Они уже готовятся к новому фестивалю, который пройдет в феврале.