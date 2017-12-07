07.12.2017 | 16:51

Участники регионального конкурса «Лучший экскурсовод Пензенской области» разработали 20 новых маршрутов. Это было одно из заданий состязаний, в которых соревновались и гиды, и непрофессионалы, увлеченные историей края.

Среди участников - Татьяна Манухина, пресс-секретарь областного министерства здравоохранения. Попробовать себя в данной сфере она решила, побывав на съезде историков медицины, и разработала маршрут «Связанные клятвой Гиппократа».

«Знаете ли вы, кто был другом детей, а кто был отъявленным грубияном, жадным до денег, однако талантливым клиницистом и диагностом? Что общего между ламинарными потоками и ламинариями? А почему зеленку используют только у нас, в России, и не используют в Германии и в США совсем? Почему автомобили скорой медицинской помощи называются каретами? Это и многое другое вы узнаете, если посетите эту экскурсию», - рассказала Татьяна Манухина.

Как сметь заинтересовать, выигрышно преподнести достопримечательности - это еще не все, что должны знать экскурсоводы. В состязаниях было несколько этапов, по-своему сложных, но участники справились.

«Профессиональный конкурс всегда очень важен, а тем более среди экскурсоводов. Он уже давно не проводился, поэтому нам было важно выяснить потенциал нашего экскурсионного дела», - отметила член конкурсной комиссии Татьяна Кайманова.

Среди организаторов - областная торгово-промышленная палата, Дом народного творчества. Члены жюри выявляли победителей в номинациях «Начинающий экскурсовод», «Креативный экскурсовод», «Самый опытный экскурсовод», а также призеров. Первое место присуждено заведующей отделом музея имени И. Н. Ульянова Ларисе Пановой.

«Я желаю своим коллегам не работать ни одного дня в своей жизни, а только наслаждаться своей работой и своими праздниками, которые мы постоянно проводим, общением с новыми людьми», - подчеркнула победительница.

Как отметили организаторы, экскурсовод - в своем роде визитная карточка области. Этот конкурс выявил настоящих специалистов, которые смогут показать регион с лучшей стороны.