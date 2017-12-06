Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Культура | В «Тарханах» пройдут рождественский бал и маскарад

06.12.2017|15:30
Печать

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» предлагает пензенцам посетить комплекс в новогодние каникулы.

4 января в 12:30 там начнется «Бал-маскарад», 7 января в 12:30 гостей пригласят на «Рождественский бал». И в тот, и в другой день в 13:30 желающие смогут принять участие в играх лермонтовского времени и катании на санях.

Кроме того, в период с 2 по 8 января первый комплекс музея (с барским домом) будет открыт для посетителей с 9:00 до 16:00, второй комплекс (с часовней-усыпальницей) - с 9:00 до 17:00. 7 января время работы сократится на один час.

На территории усадьбы также будут открыты столовая и гостиница, сообщается на сайте учреждения.

Источник — Фото www.tarhany.ru
0
0
0
0
 
Гость|06.12.2017 15:52|

туалеты на территории там хоть построили?

Позор на всю страну, типа культурный центр, а туалетов нет.

Гость|06.12.2017 15:58|

Есть, деревянный, около теплицы.

Гость|06.12.2017 15:59|

И около касс

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!