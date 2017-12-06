06.12.2017 | 15:30

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» предлагает пензенцам посетить комплекс в новогодние каникулы.

4 января в 12:30 там начнется «Бал-маскарад», 7 января в 12:30 гостей пригласят на «Рождественский бал». И в тот, и в другой день в 13:30 желающие смогут принять участие в играх лермонтовского времени и катании на санях.

Кроме того, в период с 2 по 8 января первый комплекс музея (с барским домом) будет открыт для посетителей с 9:00 до 16:00, второй комплекс (с часовней-усыпальницей) - с 9:00 до 17:00. 7 января время работы сократится на один час.

На территории усадьбы также будут открыты столовая и гостиница, сообщается на сайте учреждения.