Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Культура | В Пензе в строительном университете выбрали «Мистера ПГУАС»

06.12.2017|16:46
Печать

Шестерка смелых парней поборолась за титул «Мистер ПГУАС». В строительном университете выбрали самого мужественного представителя сильной половины человечества.

В первом испытании «Визитка» участники продемонстрировали то, что считают своими самыми выдающимися качествами.

Руководила конкурсом мужчин хрупкая девушка. В прошлом году она только ставила танцы, а в этом приняла на себя всю тяжесть организационной работы.

«Мне кажется важным уже то, что они пришли сюда. Значит, у них есть желание участвовать и делать все для того, чтобы выиграть. Если честно, мне кажется, что с парнями работать интереснее, потому что они веселее и без капризов относятся к подготовке», - рассказала организатор Ольга Семочкина.

Кто-то танцует, кто читает стихи, а Илья Коровин сделал ставку на общее впечатление.

«Для победы нужна смелость, харизматичность, мужественность. Нужно ничего не бояться, просто выйти на сцену и победить», - рассказал студент.

Илья не прогадал и завоевал титул «Мистер ПГУАС».

Также жюри определили победителей в отдельных номинациях. Таких всего шесть, так что никто из участников без почетного звания не остался.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!