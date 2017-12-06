06.12.2017 | 16:46

Шестерка смелых парней поборолась за титул «Мистер ПГУАС». В строительном университете выбрали самого мужественного представителя сильной половины человечества.

В первом испытании «Визитка» участники продемонстрировали то, что считают своими самыми выдающимися качествами.

Руководила конкурсом мужчин хрупкая девушка. В прошлом году она только ставила танцы, а в этом приняла на себя всю тяжесть организационной работы.

«Мне кажется важным уже то, что они пришли сюда. Значит, у них есть желание участвовать и делать все для того, чтобы выиграть. Если честно, мне кажется, что с парнями работать интереснее, потому что они веселее и без капризов относятся к подготовке», - рассказала организатор Ольга Семочкина.

Кто-то танцует, кто читает стихи, а Илья Коровин сделал ставку на общее впечатление.

«Для победы нужна смелость, харизматичность, мужественность. Нужно ничего не бояться, просто выйти на сцену и победить», - рассказал студент.

Илья не прогадал и завоевал титул «Мистер ПГУАС».

Также жюри определили победителей в отдельных номинациях. Таких всего шесть, так что никто из участников без почетного звания не остался.