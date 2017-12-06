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Культура | В Пензе музей организовал новогоднюю фотозону в стиле начала XX века

06.12.2017|14:12
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В музее народного творчества, который располагается на улице Куйбышева в Пензе, организована новогодняя фотозона в стиле «Россия начала XX века».

«Приглашаем сделать семейные и портретные фотографии в старинном интерьере», - обратились к горожанам сотрудники учреждения в его группе в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы воспользоваться фотозоной, нужно лишь купить билет в музей. Стоимость входа для взрослых посетителей составляет 100 рублей, для детей - 40, для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и пенсионеров - 50.

Источник — фото vk.com/public144429644
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Гость|06.12.2017 14:36|

penzainform.ru писал(a):

В музее народного творчества,
Находится в неудобном месте. Нужно перенести его в Зарю вместе с краеведческим. Пусть там будет комплекс музеев.

Гость|06.12.2017 14:40|

penzainform.ru писал(a):

В музее народного творчества, который располагается на улице Куйбышева в Пензе, организована новогодняя фотозона в стиле «Россия начала XX века».
Странное у них представление о зонах начала ХХ века.

Имя: Гость
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