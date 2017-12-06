06.12.2017 | 14:12

В музее народного творчества, который располагается на улице Куйбышева в Пензе, организована новогодняя фотозона в стиле «Россия начала XX века».

«Приглашаем сделать семейные и портретные фотографии в старинном интерьере», - обратились к горожанам сотрудники учреждения в его группе в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы воспользоваться фотозоной, нужно лишь купить билет в музей. Стоимость входа для взрослых посетителей составляет 100 рублей, для детей - 40, для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и пенсионеров - 50.