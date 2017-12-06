В музее народного творчества, который располагается на улице Куйбышева в Пензе, организована новогодняя фотозона в стиле «Россия начала XX века».
«Приглашаем сделать семейные и портретные фотографии в старинном интерьере», - обратились к горожанам сотрудники учреждения в его группе в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы воспользоваться фотозоной, нужно лишь купить билет в музей. Стоимость входа для взрослых посетителей составляет 100 рублей, для детей - 40, для студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и пенсионеров - 50.
penzainform.ru писал(a):Находится в неудобном месте. Нужно перенести его в Зарю вместе с краеведческим. Пусть там будет комплекс музеев.