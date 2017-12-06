06.12.2017 | 17:51

Пензенских зрителей порадовала «Летучая мышь», разыгранная артистами Московской оперетты. Ироничная история непростых супружеских отношений, написанная в XIX веке австрийским композитором Иоганном Штраусом-младшим, уже 143 года увлекает публику.

«Потому что в ней (мое личное мнение) рассматриваются вечные темы любви, шутки, каких-то бытовых смешных, ироничных ситуаций, которые будут всегда», - поделилась ведущая солистка театра Наталия Мельник.

Пикантная ситуация, в которую попадают главные герои, держит слушателя в напряжении практически до самого финала, когда становится понятно, кто есть кто.

Здесь все как в жизни - герои теряют голову от избытка чувств, изменяют, лгут, но в результате прощают друг друга и все время задаются одним и тем же вопросом: «За что, о боже мой?»