06.12.2017 | 16:15

Студенты Пензенского государственного университета поборолись за победу в хореографическом конкурсе. Эти ребята танцуют лучше всех в своем вузе.

Конкурс «Танцы ПГУ» проводился впервые, его участниками стали восемь человек - шесть девушек и два парня.

«В программе конкурса два общих номера, в которых они танцуют все вместе, затем идут хореографические постановки, где они делились по группам. Помимо этого, каждый участник готовил сольный номер», - рассказал организатор конкурса Виталий Лукин.

Яна Колесникова учится на факультете вычислительной техники. Танцы девушка осваивает с четырех лет.

«Это были бальные, народные, эстрадные, современные танцы, и уже в университете я начала заниматься хип-хопом. Хочется доказать, в первую очередь - доказать себе, на что я способна», - поделилась участница конкурса.

По мнению членов жюри конкурса, лучше всех в ПГУ танцует Инна Шушарина.