05.12.2017 | 14:13

В воскресенье, 10 декабря, в Пензе пройдет благотворительный концерт, посвященный 23-й годовщине ввода войск в Чеченскую Республику и началу контртеррористической операции на Северном Кавказе.

На сцену выйдут группы Jam Electric Orchestra, «4.0.3», «Кречет», «Безопасное лето», «Жмурки». Также в программе показательные выступления военно-патриотических клубов, реконструкторов, танцевальных ансамблей и других коллективов.

«Концерт состоится в 13:00 в Доме молодежи. Сбор средств пойдет на лечение воинам-инвалидам этой войны», - сообщила ИА «ПензаИнформ» заместитель председателя Пензенского регионального движения «Духовное возрождение» Наталья Смолич.