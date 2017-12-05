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Культура | В Пензе пройдет концерт, посвященный 23-й годовщине ввода войск в Чечню

05.12.2017|14:13
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В воскресенье, 10 декабря, в Пензе пройдет благотворительный концерт, посвященный 23-й годовщине ввода войск в Чеченскую Республику и началу контртеррористической операции на Северном Кавказе.

На сцену выйдут группы Jam Electric Orchestra, «4.0.3», «Кречет», «Безопасное лето», «Жмурки». Также в программе показательные выступления военно-патриотических клубов, реконструкторов, танцевальных ансамблей и других коллективов.

«Концерт состоится в 13:00 в Доме молодежи. Сбор средств пойдет на лечение воинам-инвалидам этой войны», - сообщила ИА «ПензаИнформ» заместитель председателя Пензенского регионального движения «Духовное возрождение» Наталья Смолич.

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