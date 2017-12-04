04.12.2017 | 16:36

В Пензе завершился Х Всероссийский открытый кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». За три дня зрители посмотрели художественные и документальные фильмы.

«Фестиваль на вырост», как назвала его на церемонии закрытия президент кинофестиваля Светлана Старостина, за время своего существования неожиданно вырос в крупный, значимый форум.

«Позволяет развиваться фестивалю российский кинематограф, потому что каждый год появляются новые картины, все лучше и лучше. Когда мы начинали наши фестивальные показы, фильмов было немного, а подходящих нашему фестивалю еще меньше. Но с каждым годом их становится все больше и больше. Ко мне подходят зрители: «Мы думали, что нашего кино уже вообще нет! А оказывается, что оно не просто есть, но и находится на очень достойном уровне», - рассказала Светлана Старостина.

Приз за лучшую мужскую роль получил актер Валерий Маслов, сыгравший главного героя в фильме «Турецкое седло». В программе форума картину высоко оценили местные зрители и члены жюри. Приглашение на фестиваль в Пензу было для Маслова неожиданным. Актера сразу же подкупило посвящение Ивану Мозжухину.

«У него можно поучиться, наверное, все-таки чувству правды, выразительности в кадре», - поделился актер.

Сценарист Татьяна Мирошник увезла в Москву приз «Надежда», она передаст его родителям Егора Клинаева, юного актера, сыгравшего одну из главных ролей в трилогии «Частное пионерское». Юный артист трагически погиб этой осенью.

Сама Татьяна Мирошник готова еще раз приехать в Пензу с профессиональным интересом, так как во время экскурсии услышала много любопытного.

«По историческим фактам вашего города можно снимать невероятное количество историй. Они все драматургические, внутри них есть конфликт, переживание, страдания - есть все, прямо готовое кино», - отметила Татьяна Мирошник.

В финале форума зрителям показали болезненно правдивую «Аритмию» режиссера Бориса Хлебникова. Принять эту нашумевшую в России и за рубежом картину способен не каждый, тем не менее жюри Х фестиваля имени Мозжухина присудило «Аритмии» приз «Джентльмен кино».