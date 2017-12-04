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Культура | Егор Покровский представил в Пензе моноспектакль «По самому по краю»

04.12.2017|17:19
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Егор Покровский - актер, режиссер, человек с непростой судьбой. Он представил пензенским зрителям моноспектакль под названием «По самому по краю». Постановка посвящена жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

Покровский учился в Саратовской консерватории, получил травму, стал инвалидом. Несколько лет ушло на реабилитацию.

В настоящее время актер получает образование в Самарском институте культуры и работает режиссером учебного театра в одной из гимназий Хвалынска.

«Сейчас очень много формы, очень много внешних блесток, страз, каких-то одежд… За всем этим не видно личности. А у Высоцкого за каждым стихом, за каждой песней личность видна, видна человеческая боль», - рассказал артист.

Моноспектакль «По самому по краю» уже видели жители Вольска, Энгельса, Саратова. После Пензы Егор Покровский планирует представить свою постановку в Москве, Тольятти и Твери.

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