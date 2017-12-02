02.12.2017 | 16:53

Про голос Альберта Кувезина говорят, что такой уникальный есть только у него и у Паваротти. Вокал бессменного лидера тувинской группы Yat-Kha признан самым низким в мире.

Горловое пение Кувезина пришли послушать десятки пензенцев. 52-летний артист прибыл в наш город со своим коллективом в рамках юбилейного гастрольного тура.

Группе Yat-Kha исполнилось 25 лет. Их творчество всегда сравнивали и продолжают сравнивать с шаманством. Это неудивительно, ведь каждое выступление тувинцев похоже на мистический обряд.

«Вполне обычная музыка. Музыкальные критики назвали это этно-роком. Понятно, что звуки это другие, непривычные, может быть, российскому слушателю, но все очень быстро меняется» - отметил лидер коллектива.

Пенза - второй российский город, который посетили участники группы Yat-Kha во время гастролей. Следующий концерт артисты планируют устроить на столичной сцене.