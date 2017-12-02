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Культура | В Пензе прошел концерт московского театра танца «Гжель»

02.12.2017|16:28
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Московский академический театр танца «Гжель» показал пензенцам самое дорогое, что у него есть - хореографические номера из своей «золотой коллекции», а также постановки последних лет.

«Жизнь идет вперед, развивается в новом тысячелетии, и нам необходимо соответствовать требованиям нового времени. Мы стараемся работать на уровне технического прогресса, использовать обилие света, если есть такая возможность у площадки», - отметила директор театра танца «Гжель» Марина Куклина.

В следующем году театр танца «Гжель», состав которого насчитывает 58 человек, будет отмечать 30-летие с момента своего создания. По случаю этого юбилея запланирован большой концерт на сцене Кремля. Вероятно, что с этой программой московские артисты также выступят и в Пензе.

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Гость|02.12.2017 19:44|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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