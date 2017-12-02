Московский академический театр танца «Гжель» показал пензенцам самое дорогое, что у него есть - хореографические номера из своей «золотой коллекции», а также постановки последних лет.
«Жизнь идет вперед, развивается в новом тысячелетии, и нам необходимо соответствовать требованиям нового времени. Мы стараемся работать на уровне технического прогресса, использовать обилие света, если есть такая возможность у площадки», - отметила директор театра танца «Гжель» Марина Куклина.
В следующем году театр танца «Гжель», состав которого насчитывает 58 человек, будет отмечать 30-летие с момента своего создания. По случаю этого юбилея запланирован большой концерт на сцене Кремля. Вероятно, что с этой программой московские артисты также выступят и в Пензе.
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