02.12.2017 | 17:26

Подготовка грандиозного шоу «Мисс Пенза - 2017» вышла на финишную прямую - теперь репетиции каждый день.

На звание «Мисс Пенза» претендуют 15 девушек в возрасте от 18 до 34 лет, ростом от 165 до 178 сантиметров. Им предстоит показать все свои таланты, в том числе продемонстрировать чувство юмора, интеллект, смекалку, находчивость.

«Призов и подарков много, спасибо за это нашим партнерам. Будут и туристическая путевка, и меховая жилетка, и косметика, то есть все, что нужно современной девушке. Ко всему прочему, призы и подарки получат и зрители», - анонсировала организатор конкурса Вера Ежатнова.

Элина Крутикова - самая маленькая по росту среди участниц конкурса женственности и таланта «Мисс Пенза-2017» - всего 165 сантиметров. Зато, пожалуй, одна из самых уверенных девушек, которые будут бороться за корону красоты.

«Я очень люблю сцену, очень люблю выступать и получаю от этого удовольствие, адреналин, поэтому решила принять участие», - поделилась конкурсантка.

Кому в итоге достанется корона и титул самой красивой девушки Пензы в 2017 году, станет известно в пятницу, 8 декабря. Начало конкурса - в 18:00 на сцене драматического театра. Информационный партнер шоу - ТРК «Наш дом».