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Культура | 8 декабря в драмтеатре пройдет конкурс «Мисс Пенза - 2017»

02.12.2017|17:26
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Подготовка грандиозного шоу «Мисс Пенза - 2017» вышла на финишную прямую - теперь репетиции каждый день.

На звание «Мисс Пенза» претендуют 15 девушек в возрасте от 18 до 34 лет, ростом от 165 до 178 сантиметров. Им предстоит показать все свои таланты, в том числе продемонстрировать чувство юмора, интеллект, смекалку, находчивость.

«Призов и подарков много, спасибо за это нашим партнерам. Будут и туристическая путевка, и меховая жилетка, и косметика, то есть все, что нужно современной девушке. Ко всему прочему, призы и подарки получат и зрители», - анонсировала организатор конкурса Вера Ежатнова.

Элина Крутикова - самая маленькая по росту среди участниц конкурса женственности и таланта «Мисс Пенза-2017» - всего 165 сантиметров. Зато, пожалуй, одна из самых уверенных девушек, которые будут бороться за корону красоты.

«Я очень люблю сцену, очень люблю выступать и получаю от этого удовольствие, адреналин, поэтому решила принять участие», - поделилась конкурсантка.

Кому в итоге достанется корона и титул самой красивой девушки Пензы в 2017 году, станет известно в пятницу, 8 декабря. Начало конкурса - в 18:00 на сцене драматического театра. Информационный партнер шоу - ТРК «Наш дом».

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Гость|02.12.2017 19:28|

Очередной конкурс-шлюхоловка

Гость|02.12.2017 19:30|

А почему до 34? Средне развитые умнеют пораньше, годам к 27.

Гость|02.12.2017 19:30|

А варенники будет видно ?

Гость|02.12.2017 19:34|

Гость писал(a):

А варенники будет видно ?
Дуй на Украину, там тебе сделают вареников.

Гость|02.12.2017 19:41|

А в трусиках будут ходить ?

Гость|02.12.2017 19:42|

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Гость|02.12.2017 19:44|

Все ждут только конкурс в купальниках.

Имя: Гость
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