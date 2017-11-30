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Культура | Стали известны имена почетных гостей фестиваля «Мужская роль» в Пензе

30.11.2017|09:36
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В пятницу, 1 декабря, в Пензе стартует Х Открытый российский кинофестиваль «Мужская роль», который носит имя Ивана Мозжухина. В рамках мероприятия область посетят несколько почетных гостей.

На фестиваль приедет заслуженный артист России, лауреат кинопремий Роман Мадянов, сыгравший в фильме «Жили-были». Многим он запомнился по роли Колобка в сериале «Солдаты».

Также в Пензе побывают актер Валерий Маслов, исполнивший главную роль в картине «Турецкое седло», киновед и кинокритик Вячеслав Шмыров и режиссер-сценарист Татьяна Мирошник.

Открытие состоится в киноконцертном зале «Пенза».

«В 2017 году впервые в рамках кинофестиваля прошли предфестивальные показы. В библиотеке имени Лермонтова пензенцы уже посмотрели «Частное пионерское» и «Частное пионерское - 2» в память молодого актера Егора Клинаева», - сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.

Мероприятия продлятся три дня, зрителям на нескольких площадках города представят работы отечественных режиссеров. В картинах снялись Сергей Безруков, Алексей Серебряков, Федор Добронравов и другие известные российские актеры.

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