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Культура | В Пензенском драмтеатре пройдет моноспектакль «По самому по краю»

27.11.2017|17:05
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В субботу, 2 декабря, на малой сцене Пензенского драмтеатра пройдет моноспектакль «По самому по краю», посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

Автором и исполнителем постановки стал профессиональный актер и режиссер из города Хвалынска Саратовской области Егор Покровский. Он подготовил спектакль вместе с отцом - режиссером Сергеем Колпаченко.

«Это спектакль не только о Высоцком. Он обо мне, он о вас, дорогой мой зритель. Потому что каждый человек так или иначе проходит по своему «по самому по краю», - пояснил автор.

Егор Покровский окончил школу в 2005 году, служил в московском Театре охочих комедиантов, затем в театре-студии «Эксперимент» города Энгельса. В 2012-м он получил тяжелую травму и был вынужден оставить учебу. Будучи прикован к инвалидному креслу, Егор стал проводить литературные вечера.

«С этой своей работой Егор Покровский (второй в мире колясочник, выступающий с моноспектаклем) объехал уже несколько городов и 2 декабря покажет его в Пензе. Начало в 16:00. Вход свободный», - сообщили в драмтеатре.

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