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Культура | В Пензе на конкурс «Голос надежды» собралось рекордное число чтецов

26.11.2017|15:25
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В Пензе прошел IX Открытый городской конкурс чтецов «Голос надежды». В этот раз он был посвящен Году экологии в России и 85-летию со дня рождения прославленного поэта Евгения Евтушенко. Соответственно ребята представили на суд жюри по два произведения.

«Впервые собралось рекордное количество участников - 280 человек. Впервые к нам приехали из Шемышейки, Нижнего Ломова, Неверкина. Из Бекова к нам уже приезжают во второй раз, из Земетчина», - перечислила директор детской школы искусств № 8 Людмила Амельченко.

Стихи читали на четырех площадках. Свои таланты демонстрировали дети от 6 до 17 лет. Оценивали их выступления профессиональные актеры и поэты. По итогам конкурса лучшие участники были награждены дипломами и ценными призами.

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