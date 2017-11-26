26.11.2017 | 15:25

В Пензе прошел IX Открытый городской конкурс чтецов «Голос надежды». В этот раз он был посвящен Году экологии в России и 85-летию со дня рождения прославленного поэта Евгения Евтушенко. Соответственно ребята представили на суд жюри по два произведения.

«Впервые собралось рекордное количество участников - 280 человек. Впервые к нам приехали из Шемышейки, Нижнего Ломова, Неверкина. Из Бекова к нам уже приезжают во второй раз, из Земетчина», - перечислила директор детской школы искусств № 8 Людмила Амельченко.

Стихи читали на четырех площадках. Свои таланты демонстрировали дети от 6 до 17 лет. Оценивали их выступления профессиональные актеры и поэты. По итогам конкурса лучшие участники были награждены дипломами и ценными призами.