25.11.2017 | 19:12

В киноконцертном зале «Октябрь» собрались десятки поклонников поэзии и музыки. Губернаторский ансамбль солистов «Старгород» открыл цикл творческих вечеров под названием «Очарование романса».

Вместе с артистами коллектива романтическое настроение пензенцам создавали лауреаты и призеры различных всероссийских музыкальных конкурсов - Лаура Королева, Татьяна Стаильская, Екатерина Бородина, Анатолий и Тимофей Николаевы.

В новой концертной программе заявлено более двадцати произведений. Со сцены звучали старинные, казачьи, народные и современные композиции.

Во время концерта популярный еженедельник «Молодой ленинец» организовал благотворительную акцию «Дерево добра» в холле киноконцертного зала. Все собранные средства от нее пойдут на то, чтобы подписать на газеты одиноких людей из домов престарелых Пензенской области .