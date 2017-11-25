Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|25 ноя 2017|20:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Культура | 26 ноября «Казачья застава» с размахом отметит свое 13-летие

25.11.2017|17:24
Печать

Артисты ансамбля песни и танца «Казачья застава» готовятся к значительному событию - они отметят 13-летие коллектива большим концертом.

«В этом году сольная программа состоит из песенно-танцевальных и хореографических номеров, которые полюбились зрителям», - анонсировала заместитель директора по творческой деятельности Пензенской филармонии Любовь Сычева.

Не обойдется без сюрпризов и новых номеров - зрители увидят со сцены самобытную жизнь российского казачества.

«Это яркая театрализованная программа, наполненная танцами, песнями, удалью казачьей молодецкой, поэтому все поклонники ансамбля песни и танца «Казачья застава», я думаю, останутся, как всегда, довольны», - добавила Любовь Сычева.

Концерт состоится 26 ноября в Большом зале Пензенской областной филармонии в 17:00.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!