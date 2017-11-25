25.11.2017 | 17:24

Артисты ансамбля песни и танца «Казачья застава» готовятся к значительному событию - они отметят 13-летие коллектива большим концертом.

«В этом году сольная программа состоит из песенно-танцевальных и хореографических номеров, которые полюбились зрителям», - анонсировала заместитель директора по творческой деятельности Пензенской филармонии Любовь Сычева.

Не обойдется без сюрпризов и новых номеров - зрители увидят со сцены самобытную жизнь российского казачества.

«Это яркая театрализованная программа, наполненная танцами, песнями, удалью казачьей молодецкой, поэтому все поклонники ансамбля песни и танца «Казачья застава», я думаю, останутся, как всегда, довольны», - добавила Любовь Сычева.

Концерт состоится 26 ноября в Большом зале Пензенской областной филармонии в 17:00.