24.11.2017 | 15:12

Большой зал Лермонтовской библиотеки едва вместил всех желающих попасть на большой концерт в честь Дня казачьей культуры. Пока на сцене выступали творческие коллективы региона, в фойе развернулась познавательная экспозиция: здесь и коллекция книг, и оружие атаманов, и многое другое.

«На пензенской земле сейчас представлены потомки различных казаков - и кубанских, и забайкальских, и уральских. Здесь их соединила духовная связь, связь по крови, можно так сказать, и теперь они восстанавливают культуру, передают ее молодому поколению», - отметила председатель правления Пензенского центра казачьей культуры Наталья Оськина.

Виктор Петрович Баталов - один из тех, кто стоял у истоков возрождения казачества в Пензенской области. В 90-е годы он и шесть его товарищей решили объединить всех единомышленников. Отозвались десятки человек.

«Мы даже сами удивились - откуда столько в Пензенской области казаков? Оказалось, что корни казачества заложены на Пензенской земле - город-то заложен казаками в 1663 году. Есть список пеших и конных казаков, которые прибыли сюда, на это место, и поставили крепость», - рассказал председатель Пензенского союза казаков.

О том, что казаки причастны к созданию Пензы, знает и юный участник творческого вечера Илья Феоктистов. Мальчик старается им во всем подражать.

«Казаки должны быть смелыми, и еще они должны считать каждого своим братом, каждую девушку своей сестрой, то есть быть вместе. В этом их главная сила, тогда они всех победят», - поделился участник коллектива «Казачата» Илья Феоктистов.

Почувствовать себя настоящими казаками могли и все гости праздника. Для них организовали квест, отправляющий участников в мир джигитовки, песен и танцев.