Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|24 ноя 2017|20:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-1oC
Завтра | Снег |
  69.33  |  $  58.53
 

Культура | В Пензе в областной библиотеке прошел День казачьей культуры

24.11.2017|15:12
Печать

Большой зал Лермонтовской библиотеки едва вместил всех желающих попасть на большой концерт в честь Дня казачьей культуры. Пока на сцене выступали творческие коллективы региона, в фойе развернулась познавательная экспозиция: здесь и коллекция книг, и оружие атаманов, и многое другое.

«На пензенской земле сейчас представлены потомки различных казаков - и кубанских, и забайкальских, и уральских. Здесь их соединила духовная связь, связь по крови, можно так сказать, и теперь они восстанавливают культуру, передают ее молодому поколению», - отметила председатель правления Пензенского центра казачьей культуры Наталья Оськина.

Виктор Петрович Баталов - один из тех, кто стоял у истоков возрождения казачества в Пензенской области. В 90-е годы он и шесть его товарищей решили объединить всех единомышленников. Отозвались десятки человек.

«Мы даже сами удивились - откуда столько в Пензенской области казаков? Оказалось, что корни казачества заложены на Пензенской земле - город-то заложен казаками в 1663 году. Есть список пеших и конных казаков, которые прибыли сюда, на это место, и поставили крепость», - рассказал председатель Пензенского союза казаков.

О том, что казаки причастны к созданию Пензы, знает и юный участник творческого вечера Илья Феоктистов. Мальчик старается им во всем подражать.

«Казаки должны быть смелыми, и еще они должны считать каждого своим братом, каждую девушку своей сестрой, то есть быть вместе. В этом их главная сила, тогда они всех победят», - поделился участник коллектива «Казачата» Илья Феоктистов.

Почувствовать себя настоящими казаками могли и все гости праздника. Для них организовали квест, отправляющий участников в мир джигитовки, песен и танцев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!