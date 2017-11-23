23.11.2017 | 15:15

Горожане смогут увидеть обновленную программу Пензенского русского народного хора имени Октября Гришина на вечере, который состоится 25 октября в 16 часов в киноконцертном зале «Пенза».

Песню «Люблю тебя, Родина» ансамбль не исполнял уже лет 40. При жизни основателя коллектива она была украшением музыкальной программы. Номер решили возродить к празднованию 90-летия Октября Васильевича.

«Это будет необыкновенный концерт! Такого концерта у нас еще не было - ни у нашего коллектива, ни у нашего города. Первое отделение будет состоять полностью из гришинских песен, во втором отделении также будет выступать народный хор, и будет очень много гостей», - рассказала солистка хора Вера Строкина.

В числе гостей - ансамбли «Старгород», «Зоренька», Марта Серебрякова, Татьяна Стальская. Участники хора имени Гришина пообещали вечер, полный сюрпризов.