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Культура | Хор имени Гришина представит в ККЗ «Пенза» обновленную программу

23.11.2017|15:15
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Горожане смогут увидеть обновленную программу Пензенского русского народного хора имени Октября Гришина на вечере, который состоится 25 октября в 16 часов в киноконцертном зале «Пенза».

Песню «Люблю тебя, Родина» ансамбль не исполнял уже лет 40. При жизни основателя коллектива она была украшением музыкальной программы. Номер решили возродить к празднованию 90-летия Октября Васильевича.

«Это будет необыкновенный концерт! Такого концерта у нас еще не было - ни у нашего коллектива, ни у нашего города. Первое отделение будет состоять полностью из гришинских песен, во втором отделении также будет выступать народный хор, и будет очень много гостей», - рассказала солистка хора Вера Строкина.

В числе гостей - ансамбли «Старгород», «Зоренька», Марта Серебрякова, Татьяна Стальская. Участники хора имени Гришина пообещали вечер, полный сюрпризов.

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