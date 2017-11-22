22.11.2017 | 14:41

В сухопутную Пензу прибыл «Северный флот». Рок-группа с таким названием в полном составе предстала перед зрителями и исполнила лучшие песни.

«Северный флот», по сути, - знаменитая группа «Король и Шут», музыканты которой переименовали коллектив после смерти своего лидера Михаила Горшенева.

Лидер рок-коллектива Александр Леонтьев во время концерта много и с удовольствием общался с поклонниками. Некоторых музыкант призывал к порядку, просил убрать зрителей свои мобильные телефоны.

В Пензе приезжие музыканты выступали в рамках масштабного осеннего тура.