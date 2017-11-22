Пензенское информационное агентство|18+|Среда|22 ноя 2017|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.40  |  $  59.01
 

Культура | В Пензе выступила с концертом группа «Северный флот»

22.11.2017|14:41
Печать

В сухопутную Пензу прибыл «Северный флот». Рок-группа с таким названием в полном составе предстала перед зрителями и исполнила лучшие песни.

«Северный флот», по сути, - знаменитая группа «Король и Шут», музыканты которой переименовали коллектив после смерти своего лидера Михаила Горшенева.

Лидер рок-коллектива Александр Леонтьев во время концерта много и с удовольствием общался с поклонниками. Некоторых музыкант призывал к порядку, просил убрать зрителей свои мобильные телефоны.

В Пензе приезжие музыканты выступали в рамках масштабного осеннего тура.

0
0
0
0
 
Гость|22.11.2017 19:09|

Голограмма горшка пела?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!