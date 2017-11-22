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Культура | В Пензе показали фильм «Частное пионерское» до начала кинофестиваля

22.11.2017|15:05
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Десятый юбилейный кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль» еще не открыт, а пензенцы уже начали смотреть фильмы. «Частное пионерское» - первая картина в списке запланированных к показу.

Фестиваль официально стартует 1 декабря, но в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова представили две части трилогии «Частное пионерское» уже в ноябре.

«Этот фильм для семейного просмотра, что очень важно, потому что таких фильмов сейчас мало снимается и выходит на экраны. То, что его показывают в библиотеке, для нас важно и почетно», - рассказала сотрудник библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Екатерина Аксенова.

В основу сценария легли рассказы Михаила Сеславинского. Предпремьерный показ посвящен памяти актера Егора Клинаева, сыгравшего одну из главных ролей - Димку Терентьева. Юный артист погиб в сентябре 2017 года, когда пытался помочь попавшим в аварию людям.

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