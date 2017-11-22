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Культура | В областной библиотеке открылась выставка «Мир книг на Пензенской земле»

22.11.2017|14:52
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В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова начала свою работу 9-я межрегиональная книжная выставка-ярмарка. В ее рамках пройдут лекции, встречи с писателями, концерты. Также ожидается приезд гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сергей Прокопенко приехал на выставку из Ульяновской области. Он представил литературу о малой родине.

«Во-первых, научные исследования, которые представляют собой промежуточные итоги в рамках написания многотомной истории Симбирско-Ульяновского края. Второе направление - учебно-методическое, поэтому здесь представлены учебники. И, наконец, третье - это собственно просветительская работа», - рассказал доктор исторических наук Сергей Прокопенко.

На выставке можно найти даже «советы президенту», а еще исторические и любовные романы, детские стихи и сказки, учебники, фантастические рассказы.

«Сейчас идет «бум» на бумажные книги: они изданы по-новому, на другой бумаге, с хорошим шрифтом. Книга доступна - ее можно полистать, отложить, провести по ней пальцем», - отметила директор областной библиотеки Марина Осипова.

Выставка «Мир книг на Пензенской земле» завершит свою работу 26-го ноября.

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