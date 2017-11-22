22.11.2017 | 16:40

В день открытия очередной выставки в Музее одной картины в торжественной обстановке представили и обновленную мемориальную доску легендарному общественному деятелю. Если бы не Георг Мясников, то единственного в мире музея никогда бы не было.

«Летом к нам поступило несколько звонков. Мне как директору галереи сказали, что доска не читается. Люди подходили, видели барельеф, но прочитать не смогли - надпись истерлась за эти годы. Мы нашли возможность обновить эту доску - отреставрировали барельеф», - рассказал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Музей одной картины отметит свое 35-летие в феврале следующего года. За это время там практически ничего не изменилось: все такая же камерная уютная атмосфера в зале и обязательный фильм об истории создании представляемого шедевра.

Для режиссера Ларисы Трушиной это уже третья работа в таком формате.

«Я буду рада, если этот фильм эмоционально подготовит зрителя к встрече с картиной, и эта встреча надолго останется в душе», - отметила автор и режиссер фильма.

Теперь у всех есть возможность по-новому взглянуть на полотно «Девочки-сестры» кисти Ивана Макарова. Портрет внучек Натальи Пушкиной-Ланской большинство пензенцев уже не раз видели в картинной галерее имени К. А. Савицкого.

«Здесь соединилось два в одном: шикарная гениальная картина и наш уникальный музей. Это того стоит. Это воспитывает любовь к нашей малой родине. Дети, придя сюда, погрузятся в атмосферу культуры», - поделилась видением жительница Пензы Анна Юпатова.

На полотне четырехлетняя Наташенька Арапова оставила след своей ладошки. И вот спустя почти полтора века другие пензенские девочки прикоснулись к прекрасному - они снялись для фильма в образе девочек-сестер.

«Ходить надо было очень аккуратно, чтобы не порвать платье», - рассказала юная актриса Влада Илюшина.

Новая выставка по традиции будет длиться около года. Предыдущую посетили примерно 20 тысяч человек.