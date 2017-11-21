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Культура | В Пензенском драматическом театре почтили память Семена Рейнгольда

21.11.2017|15:26
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В драматическом театре прошел вечер памяти народного артиста РСФСР Семена Рейнгольда, который на протяжении десяти лет, в 1971 - 1981 годах, был художественным руководителем главного храма искусств Пензенской области. Он стал легендой ещё при жизни, а со своим уходом навсегда оставил память о сценических работах, об огромном трудолюбии и таланте.

«Человек был необыкновенный! К нему приходили все со своими самыми сугубо личными делами. Он умел выслушать, посочувствовать и помочь», - рассказала вдова народного артиста.

«Семен Моисеевич был и режиссер отличный, и человек отличный. Я помню, он заходил и так спокойно говорил, стуча по коленке: «Начнем с третьей картины. Не помните? Давайте с четвертой тогда», - поделился воспоминаниями коллега Рейнгольда, заслуженный артист России Генрих Вавилов.

Рейнгольд целиком и полностью доверял своим актерам, в том числе и при выборе ролей. Он не всегда смотрел на устоявшееся амплуа.

«Чтобы мне, в 26 лет, дать играть Анфису Тихоновну? Старух было у нас полно, но 26-летняя я ее играла», - отметила заслуженная артистка России Галина Репная.

На сцене Пензенского драматического театра Семен Рейнгольд поставил более 20 спектаклей, которые всегда становились ярким событием в культурной жизни города.

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Гость|21.11.2017 19:00|

Великий человек!!! При нём Пензенский театр был востребован по всей стране, в Москве были постоянно аншлаги, состав актёрский супер: Л.Шапоренко, В.Налобин, В.Смирнов, Исаевы...Вечная память Сёмену Моисеевичу!

Не то что сейчас при коммерсанте и плагиатчике Казакове.

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