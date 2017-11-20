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Культура | В Пензе в Центре культуры и досуга прошла выставка кошек

20.11.2017|16:37
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В сурскую столицу съехались четвероногие и усатые конкурсанты и их хозяева: в Центре культуры и досуга прошла выставка кошек.

Умные животные за несколько дней начинают понимать, что их ждет долгая дорога. Подготовить кошку к выставке - целое искусство. Сначала кошек моют специальными шампунями, стоимость которых удивит многих представительниц прекрасного пола.

«Цена на профессиональные начинается где-то от тысячи и выше, в зависимости от производителя. Есть шампуни для белоснежных кошек, а мы пользуемся шампунем для короткошерстных», - рассказала участница выставки Елена Коршунова.

Затем обязательно наносится бальзам - после него шерсть у животных лежит лучше. Хотя за ее качество не переживали хозяева кошек породы рэгдолл, что означает «тряпичная кукла». Ее мех никогда не сваливается, даже если его не расчесывать. Впрочем, у хвостатых масса других достоинств. Например, одному из конкурсантов этой породы было всего семь месяцев, а весил он уже шесть килограммов и выглядел как взрослая особь.

«Мы любим на ручках висеть, всегда ласковый, ходим, как собачка, за хозяином из комнаты в комнату», - поделился участник выставки Алексей Дрязгин.

А представитель редкой для Пензы породы пикси-боб мог позволить себе немного покапризничать.

«Чем порода интересна (это, конечно, не характерный признак, но допустимый), так это полидактилия, то есть многопалость. У обычной кошки четыре пальца, а у пикси-боба бывает шесть, семь, восемь. Бывает даже полидактилия на всех четырех лапах», - подчеркнула участница выставки из Ульяновска Вера Келасьева.

Выставка проходила в течение двух дней. За это время эксперты международного класса должны были выбрать лучшего котенка, юниора и определить чемпиона среди взрослых животных.

Источник — выставка кошка соревнования
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