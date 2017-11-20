20.11.2017 | 13:09

В четверг, 23 ноября, в 15:00 в актовом зале Пензенской духовной семинарии (г. Пенза, ул. Перекоп, 4) состоится вечер памяти, посвященный 80-летию мученической кончины архиепископа Августина (Беляева), ближайшего соратника священномученика Иоанна (Поммера).

На памятном вечере прозвучат воспоминания внуков и других родственников священномученика, которые прибудут в Пензу для участия в мероприятии.

«Также можно будет увидеть реликвии, принадлежавшие архиепископу Августину. Украсят историю жизненного пути священномученика и его потомков духовные песнопения в исполнении архиерейского детского хора и хора Пензенской духовной семинарии, а также фортепианные произведения, автор которых - священномученик Серафим (Чичагов)», - сообщает пресс-служба Пензенской епархии.