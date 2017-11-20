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Культура | В Пензе пройдет вечер памяти архиепископа Августина

20.11.2017|13:09
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В четверг, 23 ноября, в 15:00 в актовом зале Пензенской духовной семинарии (г. Пенза, ул. Перекоп, 4) состоится вечер памяти, посвященный 80-летию мученической кончины архиепископа Августина (Беляева), ближайшего соратника священномученика Иоанна (Поммера).

На памятном вечере прозвучат воспоминания внуков и других родственников священномученика, которые прибудут в Пензу для участия в мероприятии.

«Также можно будет увидеть реликвии, принадлежавшие архиепископу Августину. Украсят историю жизненного пути священномученика и его потомков духовные песнопения в исполнении архиерейского детского хора и хора Пензенской духовной семинарии, а также фортепианные произведения, автор которых - священномученик Серафим (Чичагов)», - сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|20.11.2017 13:43|

Фотий будет?

Гость|20.11.2017 13:46|

Я ни чо не понял из новости, это чо поповская реклама?

Гость|20.11.2017 13:58|

милый августин, августин - где он, любопытно, сражался в белогвардейских рядах? с колчаком? на Юге? скольких отправил на тот свет? хотя чего - "чернокостные" не могут быть страспотерпцами и прочая, прочая

Гость|20.11.2017 14:56|

Вот такой теперь культур-мультур.

Гость|20.11.2017 14:59|

Леонтьев вздрогнул.

Гость|20.11.2017 15:00|

это один из тех упырей, что британских, французских и японских интервентов благословлял?

Имя: Гость
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