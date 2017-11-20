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Культура | На сцене областной филармонии прошел благотворительный концерт

20.11.2017|18:32
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В областной филармонии прошел благотворительный концерт, посвященный дню рождения «Квартала Луи». На сцене только друзья - те, кто решили поддержать коммуну людей с инвалидностью, бросивших вызов своему недугу и отчасти его победивших. Уникальному проекту исполнилось три года.

В благотворительном вечере приняли участие ведущие творческие коллективы Пензы и области и отдельные исполнители.

Все собранные средства от концерта будут направлены на содержание «Дома Вероники» - активного пансиона для людей с ограниченными возможностями.

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Гость|20.11.2017 19:04|

Фотий был? Или бесплатно не его конек?

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