20.11.2017 | 18:32

В областной филармонии прошел благотворительный концерт, посвященный дню рождения «Квартала Луи». На сцене только друзья - те, кто решили поддержать коммуну людей с инвалидностью, бросивших вызов своему недугу и отчасти его победивших. Уникальному проекту исполнилось три года.

В благотворительном вечере приняли участие ведущие творческие коллективы Пензы и области и отдельные исполнители.

Все собранные средства от концерта будут направлены на содержание «Дома Вероники» - активного пансиона для людей с ограниченными возможностями.