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Культура | В Пензе выступил иеромонах Фотий с новой концертной программой

18.11.2017|15:13
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В Пензу со своей новой программой, которая называется «Иеромонолог», приехал иеромонах Фотий. Его голос проникает в душу слушателя. Фотий – единственный священнослужитель России, которому удалось прославиться благодаря телевизионному проекту. В 2015 году он стал победителем четвертого сезона шоу «Голос». Это и открыло ему дорогу на большую сцену.

«Я исполню произведения, которые звучали на проекте «Голос». Вы услышите песни мировой и отечественной эстрады в переложении для фортепьяно, песни на иностранных языках, нашу русскую классику, и будут некоторые сюрпризы», - анонсировал со сцены концертную программу исполнитель.

Свое выступление в киноконцертном зале «Пенза» необычный артист начал с русской лирики.

Фотий родился в Нижнем Новгороде, ему 32 года. Он является насельником Пафнутьево-Боровского монастыря, регентом хора этой святой обители. Кстати, значительную часть денег, получаемых за выступления, иеромонах тратит на восстановление храмов.

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Гость|18.11.2017 19:02|

Попы на сцене это нонсес. Попы на сцене, попы в телевизоре в шоу. попы на оптовых базах попы везде. Не слишком ли много для государства ничего не производящих этой профессии ?

Гость|18.11.2017 19:07|

Шансон? видео не показывает у меня

Гость|18.11.2017 19:12|

Гость писал(a):

Выкинь свой комп нахуй! или што там у тя...
Засунь свой хуй себе в рот и сиди тихо мыча.

Гость|18.11.2017 19:13|

Гость писал(a):

Выкинь свой комп нахуй! или што там у тя.
низя, он освещён) как можно, но видево не показыват нифуя

Гость|18.11.2017 19:13|

Засунь свой хуй себе в рот и сиди тихо мыча.

А тебя пидора никто не спрашивает.

Гость|18.11.2017 19:14|

Гость писал(a):

А тебя пидора никто не спрашивает.
Ты парашу то вылизал прежне чем вякать?

Имя: Гость
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