18.11.2017 | 15:13

В Пензу со своей новой программой, которая называется «Иеромонолог», приехал иеромонах Фотий. Его голос проникает в душу слушателя. Фотий – единственный священнослужитель России, которому удалось прославиться благодаря телевизионному проекту. В 2015 году он стал победителем четвертого сезона шоу «Голос». Это и открыло ему дорогу на большую сцену.

«Я исполню произведения, которые звучали на проекте «Голос». Вы услышите песни мировой и отечественной эстрады в переложении для фортепьяно, песни на иностранных языках, нашу русскую классику, и будут некоторые сюрпризы», - анонсировал со сцены концертную программу исполнитель.

Свое выступление в киноконцертном зале «Пенза» необычный артист начал с русской лирики.

Фотий родился в Нижнем Новгороде, ему 32 года. Он является насельником Пафнутьево-Боровского монастыря, регентом хора этой святой обители. Кстати, значительную часть денег, получаемых за выступления, иеромонах тратит на восстановление храмов.