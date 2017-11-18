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Культура | Пензенские бариста посоревновались в искусстве приготовления кофе

18.11.2017|16:56
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На кофейном фестивале пензенцы смогли насладиться ароматом и вкусом напитка, известного с древних времен. Бариста, специалисты по приготовлению кофе, соревновались в этом искусстве. Процесс похож на колдовство: перемалывание зерен, добавление специй, молока. Видов кофе - множество.

«Начинаем со стандартных эспрессо, американо, латте, дальше уже идут немного более сложные виды - это раф, маршмеллоу, с сиропами на выбор, со взбитыми сливками. И это еще не весь ассортимент», - рассказал участник кофейного фестиваля Гамлет Караханян.

Главной задачей бариста было покорить членов жюри и буквально приворожить, сделать кофеманами зрителей-дегустаторов. Ведь чем больше человек начинает разбираться в оттенках горечи, ощущать бархатистость вкуса, тем чаще он будет обращаться к настоящим специалистам. Мастера и сами удивляются тому, что кофе - это целый мир в одной чашке.

«Я сначала даже не думала об этом, а потом, когда начала уже все это заваривать, пробовать и узнавать, оказалось очень интересно и захватывающе», - поделилась участница Алена Шмырева.

Фестиваль - не просто оценка мастерства бариста, которых в Пензе еще не так много, это большой праздник с музыкой, конкурсами, розыгрышами, окутанный волшебным ароматом кофе.

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Гость|18.11.2017 19:00|

это большой праздник с музыкой, конкурсами, розыгрышами, окутанный волшебным ароматом кофе.

Короче сборище меньшинств .

Гость|18.11.2017 19:06|

penzainform.ru писал(a):

Главной задачей бариста было покорить членов жюри и буквально приворожить, сделать кофеманами зрителей-дегустаторов. Ведь чем больше человек начинает разбираться в оттенках горечи, ощущать бархатистость вкуса, тем чаще он будет обращаться к настоящим специалистам. Мастера и сами удивляются тому, что кофе - это целый мир в одной чашке.
фигня всё это, просто зажрались дармоеды и маются от безделья.. не успели с деревьев слезть, а уже оттенки кофе им подавай, я вон растворимый пью из банки и ничего очень даже хорошие оттенки и не дорого особо)))

Гость|18.11.2017 19:13|

Гость писал(a):

я вон растворимый пью из банки и ничего
Мы ещё фестиваль сомелье проведем, а ты пей самогон.

Имя: Гость
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