18.11.2017 | 16:56

На кофейном фестивале пензенцы смогли насладиться ароматом и вкусом напитка, известного с древних времен. Бариста, специалисты по приготовлению кофе, соревновались в этом искусстве. Процесс похож на колдовство: перемалывание зерен, добавление специй, молока. Видов кофе - множество.

«Начинаем со стандартных эспрессо, американо, латте, дальше уже идут немного более сложные виды - это раф, маршмеллоу, с сиропами на выбор, со взбитыми сливками. И это еще не весь ассортимент», - рассказал участник кофейного фестиваля Гамлет Караханян.

Главной задачей бариста было покорить членов жюри и буквально приворожить, сделать кофеманами зрителей-дегустаторов. Ведь чем больше человек начинает разбираться в оттенках горечи, ощущать бархатистость вкуса, тем чаще он будет обращаться к настоящим специалистам. Мастера и сами удивляются тому, что кофе - это целый мир в одной чашке.

«Я сначала даже не думала об этом, а потом, когда начала уже все это заваривать, пробовать и узнавать, оказалось очень интересно и захватывающе», - поделилась участница Алена Шмырева.

Фестиваль - не просто оценка мастерства бариста, которых в Пензе еще не так много, это большой праздник с музыкой, конкурсами, розыгрышами, окутанный волшебным ароматом кофе.