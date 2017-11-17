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Культура | «Экспромт» открыл новый сезон концертом на сцене филармонии

17.11.2017|16:48
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В фойе филармонии звучала живая музыка - пензенские артисты настраивали зрителей на предстоящий концерт в рамках проекта «Добро пожаловать».

«Просто дарим небольшие фрагменты - частичку классической музыки и положительного заряда», - рассказал музыкант Эдуард Пятунин.

Но со сцены звучали уже совсем другие произведения: зарубежная и отечественная эстрада, танго, цыганский джаз. Слушателей порадовал творческий коллектив под названием «Экспромт». Этим концертом артисты открыли новый сезон.

«Изменяются вкусы, изменяются направления, и хочется поиграть или спеть что-то другое совершенно, что-то интересное. Ведь нельзя стоять на месте, всегда нужно совершенствоваться, чтобы было какое-то разнообразие», - отметила руководитель творческого коллектива «Экспромт» Людмила Лузгина.

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