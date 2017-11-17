17.11.2017 | 16:48

В фойе филармонии звучала живая музыка - пензенские артисты настраивали зрителей на предстоящий концерт в рамках проекта «Добро пожаловать».

«Просто дарим небольшие фрагменты - частичку классической музыки и положительного заряда», - рассказал музыкант Эдуард Пятунин.

Но со сцены звучали уже совсем другие произведения: зарубежная и отечественная эстрада, танго, цыганский джаз. Слушателей порадовал творческий коллектив под названием «Экспромт». Этим концертом артисты открыли новый сезон.

«Изменяются вкусы, изменяются направления, и хочется поиграть или спеть что-то другое совершенно, что-то интересное. Ведь нельзя стоять на месте, всегда нужно совершенствоваться, чтобы было какое-то разнообразие», - отметила руководитель творческого коллектива «Экспромт» Людмила Лузгина.