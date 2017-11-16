16.11.2017 | 09:12

В Пензенском драматическом театре начались репетиции камерного спектакля «Любовь до потери памяти». Его ставит молодой актер Никита Кузин, обучающийся на режиссерском факультете ГИТИСа.

Премьера комедии российского драматурга Валентина Красногорова состоится на малой сцене через полтора месяца - 28, 29 и 30 декабря.

«Сюжет пьесы «Любовь до потери памяти» таков: на прием к доктору является мужчина, явно страдающий потерей памяти. Врач пытается выяснить симптомы и причины заболевания, но безуспешно: ответы больного настолько запутанны и противоречивы, что ничего внятного от него не добиться. К счастью, удается вызвать жену больного. Она-то как раз отвечает на все вопросы ясно и уверенно, но ее слова наводят на очень странную мысль: похоже, и сам доктор страдает потерей памяти. А уж когда внезапно приходит другая женщина и тоже заявляет, что она супруга пациента, ситуация запутывается окончательно...» - сообщили в драмтеатре.

Роль доктора исполнит Сергей Пахомов, пациента - Альберт Ибраев, его супруги - Вера Дупенко, жены доктора - Анна Арзямова и Елена Ушкина, еще одного пациента - Николай Потапов.

30 ноября на малой сцене состоится премьера фантастической истории по пьесе Елизаветы Трусевич «В зале есть врач?». Все билеты на первый показ проданы.

16 ноября начались репетиции сказки для детей «Белоснежка».