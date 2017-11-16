16.11.2017 | 15:38

В Пензе в Центре культуры и досуга Государственный музыкальный театр республики Мордовия представил балет «Тысяча и одна ночь», поставленный по мотивам арабских народных сказок.

В Пензу приехали 50 артистов. Спектакль в репертуаре уже 3 года, но Виктория Галаева танцует в нем впервые. Она играет роль Шахини, которая предала своего мужа Шахрияра, пригласив на супружеское ложе раба.

«Очень яркая запоминающаяся партия. Как личность, героиня неоднозначна, и относиться к ней можно по-разному. И если наблюдать за всем происходящим на сцене, то можно ей и сопереживать, и в чем-то ее ненавидеть, не понимать и не любить», - рассказала артистка.

По сюжету, вскоре после начала действия, обманутый муж приказывает убить Шахиню. Озлобившийся Шах решает также казнить всех молодых женщин страны. Но всех спасет прекрасная Шехерезада, роль которой досталась Наталье Царевой.

«Моя героиня в первую очередь мудрая женщина, умная. Она сделала так, что он ей поверил, и его сердце растаяло», - поделилась Наталья Царева.

В следующем месяце Мордовский театр приедет в Пензу с комедией «Старинные амуры».