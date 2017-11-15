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Культура | Пензенский «Экспромт» представит в филармонии новую программу

15.11.2017|15:20
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16 ноября пензенцев ожидает «Экспромт» от «Экспромта» - известный творческий коллектив Пензы открывает сезон новой программой. В Большом зале Пензенской филармонии пройдет концерт, на котором прозвучит живая музыка разных жанров, стилей и направлений.

«И лирическое, и мажорное, и немножко взрывное... Мы любим и повеселиться, и погрустить - главное, чтобы было разнообразие», - рассказала руководитель коллектива Людмила Лузгина.

Солисты коллектива Дмитрий Кабунин и Злата Абрамова исполнят хиты советской и зарубежной эстрады. Также собравшиеся услышат джаз, танго, цыганские мотивы и латиноамериканские ритмы. Насладиться музыкой «Экспромта» пензенцы смогут в этот четверг в 19 часов.

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