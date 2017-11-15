15.11.2017 | 15:09

В Пензе артисты Классического русского балета показали «Лебединое озеро». Знаменитое произведение П. И. Чайковского существует 140 лет, но по-прежнему не устает удивлять благодаря творческому поиску талантливых деятелей культуры.

Художественный руководитель балета Хасан Усманов внес свои авторские правки в легендарное произведение.

«Обычно балет идет пять-шесть часов, мы сократили его до двух. Взяли лучшие фрагменты - музыкальные и хореографические. Публика не может пережить два антракта, правда? Мы емко сложили всю историю», - рассказал Хасан Усманов.

«Лебединое озеро» - это, пожалуй, одно из немногих произведений, которое можно с одинаковым удовольствием слушать и смотреть благодаря вечной музыке композитора и классической хореографии М. И. Петипа и Л. И. Иванова. Красивая история девушки, превращенной в лебедя, многим известна с детства, а потому в особом представлении не нуждается.

Две главные партии - прекрасной принцессы и злой волшебницы - исполнила молодая балерина Ксения Пухловская.

«Мне было довольно-таки сложно станцевать, потому что это два совершенно разных образа. Одетта, нежная и трепетная, мне близка больше, чем коварная и страстная Одиллия», - призналась Ксения Пухловская.

Из Пензы артисты балета отправятся в Ярославль, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, затем им предстоят выступления в ряде городов Западной Европы. В Москву коллектив вернется только в середине декабря.