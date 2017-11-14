14.11.2017 | 18:24

Пенза жарко встретила московского рэпера Андрея Меньшикова, больше известного под псевдонимом Лигалайз. Артиста, исполнителя хитов «Жизнь», «Будущие мамы», «Джаная», многие уже списали со счетов, ведь 10 лет о нем почти ничего не было слышно. Он практически не выступал и не писал новых песен. Спустя долгие годы Лигалайз вернулся на сцену.

«У меня была такая затяжная пауза в творчестве, потому что я наслаждался семейной жизнью, рождением сына. Мне стало страшно, я чуть не потерял свою карьеру, свое место в творчестве. Но потом я осознал, что никто не может отнять у меня то, что я люблю», - признался артист.

В 2016-м рэп-исполнитель выпустил свой второй альбом «Живой». Клипы Лигалайза набирают сотни тысяч просмотров в сети. Но настоящей изюминкой сборника стала посвященная любимой супруге композиция «Укрою». Она является продолжением автобиографичной песни «Жизнь».

В планах у артиста выпуск еще одного альбома, который практически завершен и скоро выйдет в свет.